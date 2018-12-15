Başakşehir-Galatasaray Maçının Var'ı Barış Şimşek Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir
'in bu akşam sahasında Galatasaray
ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek
oldu.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk
yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz
ve Osman Gökhan Bilir
yapacak.
Zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat
ve Kerem Ersoy
yer alacak. - İSTANBUL
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:58