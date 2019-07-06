06.07.2019 15:07
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Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.
Antrenmana izinli oyuncular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Vişça ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Günde çift idman yapan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazartesi günü Avusturya'nın Salzburg kentine hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçı oynayacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Mahmut Tekdemir, Başakşehir, Sabah, Spor

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