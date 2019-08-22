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Başakşehir iki eksikle çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

22.08.2019 12:37 Başakşehir iki eksikle çalıştı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan tesislerde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana turuncu-lacivertliler, topla ısınma hareketleri yaparak başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, el topu oynadı. Antrenmanın basına açık kısmı 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Clichy'nin yanı sıra transfer görüşmeleri gerçekleştiren Mevlüt Erdinç katılmadı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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