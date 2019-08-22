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Başakşehir iki eksikle çalıştı

- Başakşehir iki eksikle çalıştı Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

22.08.2019 13:44
Başakşehir iki eksikle çalıştı
- Başakşehir iki eksikle çalıştı
Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.
Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan tesislerde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana turuncu-lacivertliler, topla ısınma hareketleri yaparak başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, el topu oynadı. Antrenmanın basına açık kısmı 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.
İdmana sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Clichy'nin yanı sıra transfer görüşmeleri gerçekleştiren Mevlüt Erdinç katılmadı.
Başakşehir iki eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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