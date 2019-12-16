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Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

16.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:36

, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldiği ile 1-1 berabere kaldı. 26. dakikada Ponck'un golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 63'te Milosevic'e engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Denizli'den aynı skorla dönmüştü. Medipol Başakşehir, böylelikle son iki haftada 4 puanlık bir kayıp yaşamış oldu. Puanını 27'ye yükselten turuncu-lacivertli takım, haftayı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

PONCK İLK GOLÜNÜ ATTI

Skrtel'in sakatlığında Teknik Direktör Okan Buruk'un savunmada şans verdiği ve gösterdiği başarılı performansla da taraftarın beğenisini kazanan Ponck, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü de attı. Bugüne kadar 6'şar Avrupa Ligi ve Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ile Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 müsabakada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, ilk golünü Konyaspor'a attı. Maçın 26. dakikasında Visca'nın ortasında ağları sarsmayı başaran Ponck, aynı zamanda kariyerinin 5. golüne imza atmış oldu. Başakşehir, Carlos Ponck'u sezon başında Portekiz takımlarından Desportivo Aves'den transfer etmişti.

Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Denizlispor, Başakşehir, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA


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UNI GS:Konya sever çelme takmayi :))
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