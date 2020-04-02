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Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol yapım çalışmaları başladı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olduğu belirtilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı.

02.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:42
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol yapım çalışmaları başladı
SAĞLIK  Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olduğu belirtilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. 2020 yılı ortalarında açılması planlanan 2682 yatak kapasiteli hastanenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla Mayıs ayına çekildi. Hastanenin etrafındaki yolların yapımına başlayan ekipler tarafından çalışmalar hızla sürdürülüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel
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