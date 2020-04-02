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BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOL YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olduğu belirtilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı.

02.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:45
BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOL YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
SAĞLIK  Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olduğu belirtilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. 2020 yılı ortalarında açılması planlanan 2 bin 682 yatak kapasiteli hastanenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla Mayıs ayına çekildi. Hastanenin etrafındaki yolların yapımına başlayan ekipler tarafından çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-Şantiye alanından görüntüler

-Kamyonların giriş çıkışı

-Hastaneden görüntüler

-Çalışma görüntüleri


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel
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