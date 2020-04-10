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Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar sürüyor

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin tartışmalara konu olan ve yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam edilen yolun yapım çalışmaları hız kazandı.

10.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:08
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin tartışmalara konu olan ve yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam edilen yolun yapım çalışmaları hız kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol ağında bulunan ve yapımı tamamlanamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunda geçen hafta başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip 2 bin 682 yataklı hastanenin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağını duyurmasının ardından çalışmalar sürat kazandı.
20 Mayıs'ta tam kapasite hizmet vermesi planlanan hastanenin yollarını açılış gününe yetiştirmek için yoğun emek harcayan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
Hastanenin karayolu ulaşım güzergahında oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı çalışma yürütüldüğü görüldü. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel
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