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Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol yapımına başlandı

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol yapımına başlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

02.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:33
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol yapımına başlandı
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin erişim yollarının bakanlık yol ağına alındığını ve çalışmaların hızla başlatılacağını bildirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak hastane yolunun çalışmalarının başlatıldığı bir video ile paylaşıldı.
"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"
Paylaşımda yer alan görüntülerdeki personel, hastanenin tamamlanmasının yeni nesil 'Korona virüs' ile mücadelede büyük bir öneme sahip olduğunu ve hastaneyi milletin hizmetine açmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ediyor. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol yapımına başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir, Genel

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Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol yapımına başlandı
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