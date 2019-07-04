04.07.2019 10:37
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Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet

Başakşehir

Medipol Başakşehir, Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'i getirdiğini duyurdu.

Medipol Başakşehir, Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'i getirdiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Nedim Yiğit son olarak Galatasaray'da Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak görev yapıyordu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir Fk, Başakşehir, Spor

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