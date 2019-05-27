Başakşehir'in Andrea Stramaccioni'yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de hareketli günler yaşanıyor. Turuncu Lacivertliler'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceğinin konuşulduğu dakikalarda İtalya'dan gelen bir son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre bir dönem Inter'i de çalştıran 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Stramaccioni, yarın Başakşehir yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecek. Haberde 43 yaşındaki teknik adamın Başakşehir'le anlaşma sağlayamaması hâlindeyse İran ekibi İstiklal'in başına geçeceği ifade edildi.

SON OLARAK SPARTA PRAG'I ÇALIŞTIRDI

Son olarak Çek ligi ekiplerinden Sparta Prag'da görev yapan ve Galatasaraylı Semih Kaya'yı transfer eden isim olan 43 yaşındaki hoca, 1 yılı aşkın bir süredir boştaydı.

(Fanatik)