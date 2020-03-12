Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa sahnesinde evindeki 5. galibiyetini elde etti.
12.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:25
Başakşehir , UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı Kopenhag 'ı 1-0 yenmeyi başardı. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Avrupa'da oynadığı 15. iç saha maçında 5. galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, evindeki 14 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.
İLK GALİBİYET CLUB BRUGGE'E KARŞI
Turuncu-lacivertli takım, sahasındaki müsabakalarda 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü. Başakşehir, Avrupa'da Fatih Terim Stadı'ndaki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla almıştı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Medipol Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor
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