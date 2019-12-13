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Avrupa Başakşehir'i konuşuyor! "Kapanış maçında tiyatro"

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlarken Avrupa basını, Başakşehir'in bu başarısına geniş yer ayırdı.

13.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:10

UEFA Ligi'nde temsilcimiz Medipol 'in deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı Crivelli'nin son dakikada attığı golle 2-1 yenerek grup lideri olarak bir üst tura çıkması Avrupa basınında geniş yer buldu.

Almanya'nın Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kapanış maçında Tiyatrosu" başlıklı haberinde, Alman ekibinin hafta sonunda Bayern Münih karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından rotasyonlu bir kadroyla maça çıkmasına dikkat çekti. Alman ekibinin mücadelenin büyük kısmını kontrol altında tuttuğu ifade edilirken, "Ancak Gladbach için her şey son birkaç dakika içinde değişti. Hayal kırıklığı çok büyük" ifadeleri kullanıldı.

DİE WELT: GLADBACH, AVRUPA LİGİ'NE UTANARAK VEDA ETTİ

Almanya'nın Welt gazetesi de, "Gladbach, Avrupa Ligi'ne utanarak veda etti" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Wolfsburg ve Frankfurt gibi Alman ekiplerinin Avrupa'da yollarına devam ettiğini ancak Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ın kupaya veda ettiğini yazdı. Gladbach'ın Avrupa kupalarına grup aşamalarında veda eden ilk Alman takımı olduğuna dikkat çekilirken, şu ifadeler yer aldı: "Borussia Mönchengladbach, Avrupa Ligi'nin grup aşamasında dramatik bir finalin ardından başarısız oldu."

MARCA: GLADBACH ORTADAN KALDIRILDI

"Gladbach ortadan kaldırıldı" başlığını kullanan İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Marca ise, Mönchengladbach'ın elenmesini günün en büyük sürprizi olarak seçti. Ayrıca Başakşehir'in zorlu bir maçın ardından rakibini mağlup ederek herkesi şaşırttığı belirtildi.

TUTTOMARCATO: GLADBACH'A BAŞAKŞEHİR DARBESİ

İtalya'dan Tuttomercato da, "Gladbach'a Başakşehir darbesi" başlığıyla verdiği haberde, Başakşehir'in Almanya'da aldığı galibiyetin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Haberde, Crivelli'nin golüyle galip gelen Başakşehir'in Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı kupanın dışına iterek inanılmaz bir şekilde grupta zafer kazandığı da ifade edildi.

Avrupa Başakşehir'i konuşuyor!

Başakşehir, Gladbach, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
TARKAN MADRİD:Şafakta avrupaya başak oldun..helal.. Dansöz olanlar utansın
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HELAL OLSUN SİZE:BAŞAKŞEHİR senin dışında avrupada adımızdan duyuran kalmadı diğer takımlar hem bizleri hem kendilerini rezil ettiler geldiler TÜRK takımlarının hem kadar aciz hemde çok kadar başarısız olduğu bu dönemde bizleri gurulandırdığın için sana minnettarız yolun açık olsun senden desteğini çekenler utansın gereksiz takımlara destek veren belediyeler umarım bir kez daha düşünürler
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