Trabzonspor, Süper Lig’in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a 4-3 mağlup oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada 3-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan bordo mavili ekip, maçı 4-3 kaybetti. Trabzonspor'un golleri 12. ve 56. dakikada Alexander Sörloth ile 61. dakikada Filip Novak'dan geldi.

Karşılaşmada inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Konyaspor'un gollerini 42. dakikada Riad Bajic, 81. dakikada Levan Shengelia, 88. dakikada Nejc Skubic ve 90. dakikada Thuram kaydetti.

Karadeniz temsilcisi, bu yenilgiyle birlikte ligin bitimine 1 hafta kala 62 puanda kaldı. Böylelikle Başakşehir, 2019/20 şampiyonluğunu garantiledi. Konyaspor ise puanını 36'ya yükseltti ve küme düşme hattından uzaklaştı.

MAÇTAN NOTLAR

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu yoktu. Konyaspor'da ise Farouk Miya kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

38. RANDEVU

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü vardı.

Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

Dakika 3: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür son çizgiye hareketlenen Kamil Ahmet'i gördü. Kamil Ahmet'in içeri çevirmek istediği topa son anda ayak koyan Alper topu kornere attı.

Dakika 4: Alper'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Ömer Ali Şahiner sert bir vuruş yaptı. Yerden seken topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

Dakika 7: Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Konyaspor savunmasına da çarpıp yan ağlarda kaldı.

Dakika 12: Ani gelişen Trabzonspor atağında Ekuban savunma arkasına sarkan Sörloth'a çok şık bir pas yolladı. Yıldız futbolcu kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.

Dakika 19: Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta Konyaspor savunması topu kornere yolladı.

Dakika 26: Jonsson'un savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Milosevic topu rakibinden kurtarıp çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan seken topa Jevtovic gelişine vurdu ancak top Manuel da Costa'ya çarpıp kornere gitti.

Dakika 31: Milosevic topu Manuel da Costa'dan kazandı ve rakip ceza sahasına yaklaştı. Soldan hücuma destek veren Alper son çizgiye inip içeri çevirdi ancak Campi'ye çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 39: Konyaspor'da sakatlık yaşayan Marko Jevtovic oyuna devam edemiyor ve yerine Levan Shengelia giriyor.

Dakika 42: Ömer Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada Rijad Bajic etkili bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Dakika 46: Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortada top Novak'tan sekip bir anda kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Dakika 45: İlk yarı, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Dakika 52: Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.

Dakika 56: Penaltıda topun başına geçen Alexander Sörloth düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Dakika 58: Rakibinden kazandığı topla sağdan ceza sahasına giren Kamil Ahmet pasını aktardı ancak tehlikeli bölgede topa kimse dokunamadı.

Dakika 61: Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Novak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Dakika 66: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Abdülkadir Ömür süratle Konyaspor ceza sahasına yaklaştı ve sol ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunu yaptı fakat top az farkla yandan dışarı gitti.

Dakika 72: Badou Ndiaye ceza sahasının biraz dışında topla buluştu ve şutunu attı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara giderken önceki pozisyonda elle oynama tespit edildiği için GOL geçerlilik kazanmıyor.

Dakika 81: Levan Shengelia'nın golüyle fark 1'e indi 3-2.

Dakika 86: Hadziahmetovic'in derin pasıyla savunma arkasına sarkan Shengelia, Manuel da Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

Dakika 88: Skubic, penaltıdan bulduğu golle skoru dengeledi: 3-3.

Dakika 90: Penaltıda topun başına geçen Skubic sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi.

Dakika 90+5: Shengelia'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Thuram, Konyaspor'u 4-3 öne geçiren golü kaydetti.

Dakika 90+6: Karşılaşma Konyaspor'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.