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Başakşehir'in konuğu Göztepe

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

18.10.2019 11:25Başakşehir'in konuğu Göztepe
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. İki takım, bu mücadeleyle birlikte lig tarihinde 5. defa karşı karşıya gelmiş olacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Göztepe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 6. sırada bulunurken, İzmir temsilcisi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla 11. basamakta yer alıyor.
LİGDE 5. RANDEVU
Başakşehir ile Göztepe bugüne kadar lig tarihinde 4 defa birbirlerine rakip oldu. Bu müsabakaların 3'ünü İstanbul ekibi kazanırken, 1 maçta ise gülen sarı-kırmızılılar oldu.
Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir'in attığı 6 gole, Göztepe 3 golle karşılık verdi.
VİSCA BELİRSİZ, ALEKSİC YOK
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Bosna Hersek'in, Finlandiya'yı 4-1 yendiği mücadelenin 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcunun sahada olup olmayacağına maç saatinde karar verilecekken, omzunda sakatlığı bulunan Danijel Aleksic ise Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
DÜDÜK UĞURLU'DA
Yarın saat 17.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Göztepe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Serkan Çimen yapacak.
(İHA)

Başakşehir, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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