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Başakşehir'in mahalleleri temizlendi

Başakşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Güvercintepe Mahallesi'nde sokak ve caddeleri sabunlu su kullanılarak temizledi.

24.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:55
Başakşehir'in mahalleleri temizlendi
Başakşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Güvercintepe Mahallesi'nde sokak ve caddeleri sabunlu su kullanılarak temizledi.

Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güvercintepe Mahallesi'nde tazyikli su, yıkama ve süpürme araçlarıyla temizlik çalışması başlattı. İpekyolu Caddesi'nde başlayan çalışmalarda ekipler öncelikle sabunlu suyla yolları ve kaldırımları yıkadı. Ardından tazyikli su ve süpürme aracı suyla yıkanan yollardan geçerek işlemi tamamladı.

Temizlik personeli ise araçların giremediği ayrıntı noktaları çöp ve kirden arındırdı. Çalışma kapsamında mahalledeki çöp konteynerleri de tazyikli sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Mahalle sakinleri ekiplerin yaptığı çalışmadan memnun kaldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlisi Erdal Ayyıldız, Güvercintepe Mahallesi'nde büyük bir ekip ve çok sayıda araçla temizlik ve dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi. Ayyıldız, bu çalışmaların duraksamadan Başakşehir'in her noktasında devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, İpekyolu, Güncel

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