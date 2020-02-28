Başakşehir'in rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi sonra 16 turu eşleşmeleri!

2020 yılında Avrupa 'da serüvenine devam eden tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir son 32 turunda rakibini eleyerek son 16 turuna kalma başarısı gösterdi. İsviçre 'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucu Başakşehir'in rakibi belli oldu! Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in kiminle eşleşti. İşte Avrupa Ligi sonra 16 turu eşleşmeleri ve Başakşehir'in rakibi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son 16 Turu ilk maçları 12 Mart'ta, rövanş maçları ise 19 Mart'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Medipol Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhampton

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Salzburg veya E. Frankfurt - Basel

LASK - Manchester United