Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde temsilcimiz İstanbul Başakşehir , Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile eşleşti. Son 16 Turu'ndaki ilk maçlar 12 Mart Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhamton Wanderers

Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

İnter - Getafe

Sevilla - Roma

Eintracht Frankfurt ya da Salzburg - Basel

LASK Linz - Manchester United