Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde temsilcimiz İstanbul Başakşehir , Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile eşleşti. Son 16 Turu'ndaki ilk maçlar 12 Mart Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.
Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:
İstanbul Başakşehir - Kopenhag
Olympiakos - Wolverhamton Wanderers
Rangers - Leverkusen
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
İnter - Getafe
Sevilla - Roma
Eintracht Frankfurt ya da Salzburg - Basel
LASK Linz - Manchester United