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Başakşehir'in rakibi Sporting CP evinde galip

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting CP, sahasında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

09.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:19Başakşehir'in rakibi Sporting CP evinde galip

Medipol 'in UEFA Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting CP, sahasında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

Ligi'nin 20'inci haftasında Sporting CP, düşme hattından kurtulmaya çalışan Portimonense'yi konuk etti. Deplasman ekibi, 26'ncı dakikada Jackson Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi, Mathieu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında Sporting, Jadson'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından Sporting CP, puanını 35'e yükseltti ve haftayı 3'üncü sırada kapattı. Portimonense ise 14 puanla 17'nci sırada yer aldı.



Başakşehir, Portekiz, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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