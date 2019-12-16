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Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.

16.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:50Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu
Medipol 'in UEFA Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Başakşehir, seribaşı olarak girdiği kurada Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon ile eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.
Avrupa Ligi'nin finali de 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri şöyle:
Wolverhampton - Espanyol
Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir
Getafe - Ajax
Bayer Leverkusen - Porto
Kopenhag - Celtic
Apoel - Basel
Cluj - Sevilla
Olympiakos - Arsenal
AZ Alkmaar - LASK Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets Razgrad - Inter
Eintracht Frankfurt - Salzburg
Shakhtar Donetsk - Benfica
Wolfsburg - Malmö
Roma - Gent
Glasgow Rangers - Braga
(İHA)

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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