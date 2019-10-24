Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı asker selamı açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bu akşam temsilcimiz Medipol Başakşehir'e konuk olacak Avusturya ekibi Wolfsberger'in başkanı Dietmar Riegler'den 'asker selamıyla ilgili' Türkiye'ye destek geldi.

ASKER SELAMINA DESTEK

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize moral ve destek olmak için milli maçlarda asker selamı veren futbolcularımıza yönelik saldırıları ve yasakları doğru bulmayan Riegler, 'Bizim takımımızda bir Türk olsa ve bunu yapsaydı ona saygı duyardık' dedi.

İşte Avusturya ekibi adına yapılan o açıklama:

"Bizim ülkemiz Avusturya'nın da tarihi çok önemlidir ve askerlik makamı tarih boyunca bizim de saygı duyduğumuz bir kavramdır. Türkiye'de bunun anlamı tam olarak nedir bilmiyorum ama eğer Wolfsberger'de bir Türk oyuncu böyle bir şey yapmak istese biz hem kulüp hem toplum olarak saygı duyar ve tolere ederdik.

Dietmar Riegler

"ORGİLL'İ İSTİYORUM"

Türk futbolunu iyi biliyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi güçlü takımlar var. Lig'de önemli yıldızlar oynuyor. Benim gözüm yükseklerde değil. Geçen sezon Ankaragücü'ne verdiğimiz Orgill'i takımımda görsem yeterli. Onu geri istiyorum.

(Fotomaç)