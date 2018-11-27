Başakşehir'in Şampiyonluk Yürüyüşü

27 Kasım 2018 Salı 10:53



27 Kasım 2018 Salı 10:53

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasını da lider kapatan Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 5, Galatasaray'ın 6 ve Beşiktaş'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler ayrıca Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e, Fenerbahçe ile de 17 puana çıkardı.Son 5 maçını kazanarak önemli bir seri yakalayan, hem iç sahada hem de dış sahada en çok puan toplayan Başakşehir, ligin 5 golle en az gol yiyen takımı konumunda. Başakşehir'e bu alanda en yakın rakip ise kalesinde 13'er gol gören Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor oldu.İÇERİDE DE DIŞARIDA DA LİDERSüper Lig'in 13'üncü haftası sonunda 30 puan toplayan Başakşehir, deplasmanda çıktığı 7 mücadeleden 4 galibiyet çıkarırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Liderin 14 puan topladığı dış saha performanslarında Başakşehir'e en yakın performansı Antalyaspor gösterdi. Kırmızı beyazlı takım dış sahada 4 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 puan topladı.Başakşehir, geçen sezonlarda sürdürdüğü iç saha performansını bu sezona da yansıttı ve iç sahada çıktığı 6 mücadelenin 5'ini kazanıp sadece 1 beraberlik aldı.En yakın rakibi Galatasaray ise iç sahada Başakşehir'den 1 maç fazla karşılaşmaya çıkmasına rağmen 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.EN İYİ 2'NCİ DÖNEMİ2014 yılında kurulan Medipol Başakşehir'in 4 sezonluk performansına bakıldığında Süper Lig'de 13'üncü haftalar sonunda en iyi 2'nci dönemini yaşadığı görülüyor.Başakşehir, 21 puan topladığı 2014-2015 sezonunda 4'üncü sırada, 2015-2016 sezonunda 23 puanla 5'inci sırada, 2016-2017 sezonunda 31 puanla 1'inci sırada yer alırken, 2017-2018 sezonunda 27 puanla 2'nci sırada yer aldı.En iyi dönemi olarak görülen 2016-2017 sezonunda 31 puan toplayıp liderliğini sürdüren Başakşehir'in, en yakın rakibi Beşiktaş ile arasında 2 puan fark olurken, bu sezon ise en yakın rakibi Kasımpaşa ile arasında 5, Galatasaray ile de 6 puan fark bulunuyorMERT YİNE KALEYİ KAPATTIMedipol Başakşehir'de sezon başından bu yana gösterdiği performansla takımın liderliğine büyük katkı sağlayan Mert Günok, 13'üncü haftada da kalesini gole kapattı. Ligde forma giydiği 13 maçın 9'unda kalesinde gol görmeyen Günok, Avrupalı rakipleriyle de yarışmaya devam ediyor.Mert Günok, İngiltere Premier Lig'in 13'üncü haftasında konuk olduğu West Ham United'ı 4 - 0 yenen Manchester City'de kaleci Ederson ile Watford deplasmanından 3 puanı 3 golle alan Liverpool'un file bekçisi Alisson'a rakip oldu.Hem Liverpool kalesici Alisson, hem de Manchester City file bekçisi Ederson ile Avrupa'nın en az gol yiyen ismi olan Mert Günok, rakipleriyle çekişmeye de devam ediyor.GÖREV ADAMI GÖKHAN İNLERMedipol Başakşehir'de kritik Göztepe mücadelesi öncesinde Mahmut Tekdemir'in cezalı, kaptan Emre Belözoğlu'nun ise sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle orta sahada eksik kalan turuncu lacivertlilerde forma giyen Gökhan İnler, tecrübesiyle orta sahayı toparlayan isim oldu. Uzun süre formasından uzak olmasına rağmen önemli bir deplasman maçında görev alan ve verilen görevi yerine getirerek kalitesini gösteren İnler, 90 dakika sahada kaldı. Her zaman göreve hazır olduğunu gösteren Gökhan İnler profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.Öte yandan gittiği takımlara şans da getirdiği yönünde yorumlar yapılan tecrübeli futbolcu; Leicester ve Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluklara bir yenisini Başakşehir'de ekleyebilir.BAJİC ATMAYA DEVAM EDİYORSezona takımın yıldız ismi Emmanuel Adebayor'un alternatifi olarak başlayan ancak Togolu futbolcunun yaşadığı sakatlıklar ve düşük performansı nedeniyle formayı sırtına geçiren Riad Bajic, takımına ilaç oldu. Bosna Hersekli futbolcu çıktığı son 4 mücadelede 3'üncü golünü atarken toplamda da gol sayısını 4'e yükseltti.- İstanbul