30 Kasım 2018, 14:42
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Lider Medipol Başakşehir, En Az Gol Yeme Rekorunu Geliştirmek İstiyor!

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluğa adım adım ilerleyen Medipol Başakşehir, 15. hafta sonunda kendisine ait olan en az gol yeme rekorunu geliştirmek istiyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimde Medipol Başakşehir ismiyle lige giriş yapan turuncu lacivertliler, 1994-1995 sezonundan bugüne 18 takım ve 3 puanlı sisteme geçen Süper Lig'de 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarının 13'üncü haftalarını kalesinde 5'er gol görerek geçti.

2 MAÇTA GOL YEMEZSE BİR İLKE İMZA ATACAK

2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 15'inci haftasına kadar kalesinde 5 gole engel olamayan Başakşehir, 6'ncı golünü 15'inci haftada yedi. Turuncu lacivertliler 14'üncü hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor ve 15'inci haftada da karşılaşacağı Ankaragücü deplasmanında rakibine gol izni vermezse Süper Lig'de yeni bir ilke imza atmış olacak.

Başakşehir

YORUMLAR (3)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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ANADOLU TARAFTARLARI: haftaya Ankaragücüyle oynuyor gol yerler ama yenerlermi muallakta ankaragücünün ne yapacağı belli olmuyor
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