Başakşehir'in yıldızları Beşiktaş'ta oynamak için Avcı'dan haber bekliyor!

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesinden sonra gözler Medipol Başakşehirli oyunculara çevrilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerinden bazılarını Beşiktaş'a getirmek istediği biliniyor. Ancak Avcı'dan çağrı bekleyen isimlerin sayısı bir hayli fazla. Visca, Bajic, Elia, Mahmut Tekdemir, Clichy ve Epureanu siyah-beyazlı formayı giymek için can atıyor. En çok merak edilen isim ise Visca.

YÖNETİM EPUREANU'YA SICAK BAKMIYOR

Avcı'nın yanı sıra yönetim de Boşnak asıllı yıldızın transferini çok istiyor. Ancak bütçenin düşürülecek olması ve Visca'nın görev yapacağı bölgede yüksek maliyetli Jeremain Lens'in bulunması transferi zorlaştırıyor. Visca için Başakşehir'e Lens'in takas olarak teklif edilmesi de yönetimin gündeminde. Stoper için ise Abdullah Hoca'nın istediği Epureanu'ya ise yönetim sıcak bakmıyor.

MİRİN VE ROCO YOLCU

Fikret Orman ve ekibinin yabancı sınırını düşünerek Ömer Toprak'ı getirmek istediği biliniyor. Ayrıca yabancı fazlalığı sebebiyle aynı bölgede görev yapan Mirin ve Roco'dan biri de mutlaka gönderilecek. Visca'dan sonra Beşiktaş'a en yakın isimlerden biri de Mahmut Tekdemir. Yerli olması da 30 yaşındaki oyuncuyu cazip kılıyor.

BAJİC KULÜBEYE

Sol bek için de ülkesine dönecek olan Adriano'nun yerine Gael Clichy'nin ismi gündemde. Ayrıca kulübede de güçlü bir santrfor isteyen Avcı'nın, bonservisi Udinese'de olan Bajic'i önerdiği öğrenildi. Temmuz ayındaki kamptan önce transferi büyük oranda bitirmek isteyen yönetimin, önümüzdeki günlerde Başakşehirli yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

(Türkiye Gazetesi)