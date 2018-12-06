Başakşehir İnanılmaz Golü Kaçırdı!

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
ile karşı karşıya gelirken inanılmaz bir pozisyon yaşandı.
Adana 5 Ocak Fatih Terim
Stadı'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında Medipol Başakşehir'in Sırp futbolcusu Milos Jojic, çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Medipol Başakşehir'in Bosna
Hersekli futbolcusu Edin Visca
'nın, topu yaklaşık 50 metre sürdükten sonra solundaki Milos Jojic'e adeta "al da at" dercesine verdiği pası Jojic direğin dibinden auta yolladı.
Not: Görüntü A Spor'dan alınmıştır.
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Adana Demirspor,Adana,Başakşehir
06 Aralık 2018 Perşembe 00:32