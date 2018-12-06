06 Aralık 2018, 00:32
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Başakşehir İnanılmaz Golü Kaçırdı!

Başakşehir İnanılmaz Golü Kaçırdı!

Medipol Başakşehir'in Sırp futbolcusu Milos Jojic, Adana Demirspor maçında inanılmaz bir gol kaçırdı.



Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya gelirken inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında Medipol Başakşehir'in Sırp futbolcusu Milos Jojic, çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca'nın, topu yaklaşık 50 metre sürdükten sonra solundaki Milos Jojic'e adeta "al da at" dercesine verdiği pası Jojic direğin dibinden auta yolladı.

Not: Görüntü A Spor'dan alınmıştır.

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Adana Demirspor,Adana,Başakşehir

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