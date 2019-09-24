Başakşehir kalesini gole kapatamıyor

Uzun yıllar görev yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılışının ardından takımı Okan Buruk'a teslim eden Medipol Başakşehir, hem lig hem de Avrupa'da bekleneni veremedi.

Geçtiğimiz yıl savunma performansıyla takdir toplayan ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasına giren turuncu-lacivertliler, bu sezon ise tam aksi bir görüntü ortaya koydu.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 1 kez kazanıp, 2'şer mağlubiyet ve beraberlik alarak son 4 sezonun en kötü başlangıcını yapan Başakşehir, Avrupa kupalarında çıktığı 3 maçı da kaybetti.

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Medipol Başakşehir'in savunma performansı, kötü gidişte başrolü oynadı.

8 RESMİ MAÇTA DA GOL YEDİLER

Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı 8 resmi maçın tamamında kalesini gole kapatamadı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 2. sırada tamamladığı için yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başlayan İstanbul temsilcisi, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Rakibine ilk maçı evinde 1-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda da 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, bu kulvarda da oynadığı ilk maçta İtalyan temsilcisi Roma'ya 4-0 yenildi.

Avrupa'da bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, sahaya çıktığı 3 karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü.

Medipol Başakşehir, tıpkı Avrupa'daki gibi ligde de kalesini gole kapatamadı.

Süper Lig'de ilk iki maçında puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a, seyircisi önünde de Fenerbahçe'ye yenildi.

Malatya temsilcisinden 3 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında da 2 gole engel olamadı. Daha sonra oynadığı Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer gol yiyen İstanbul temsilcisi, son olarak Beşiktaş'a karşı da kalesini koruyamadı.

Medipol Başakşehir böylece Avrupa'da 3, ligde de 5 olmak üzere oynadığı 8 müsabakanın tamamında gol yedi.

SAVUNMA OTURMADI

Medipol Başakşehir, bu sezon savunma tandeminde istikrarı yakalayamadı. Geçtiğimiz yıl özellikle Alexandru Epureanu önderliğinde savunmasıyla ön plana çıkan turuncu-lacivertliler, Moldovalı futbolcunun uzun süreli sakatlığının ardından bu bölgede büyük sorun yaşadı.

Sezona, Carlos dos Santos Rodrigues "Ponck", Miguel Vieira ve Aurelien Chedjou defans hattıyla başlayan İstanbul temsilcisinde daha sonra bu bölgeye Martin Skrtel ve Mehmet Topal transfer edildi.

Bu süreçte Aurelien Chedjou ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ise sakatılıktan döndü.

Sezona başladığı andan itibaren her maçta farklı stoper ikilisiyle sahaya çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu 8 maçın hiçbirinde üst üste aynı stoper tandemiyle mücadele edemedi.

8 MAÇTA 15 GOL

Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta kalesinde 15 gol gördü. Avrupa'da oynadığı 3 karşılaşmada 7 kez kalesini gole kapatamayan turuncu-lacivertliler, ligde de kötü bir performansa imza attı.

Oynadığı 5 mücadelenin tamamında gol yiyen İstanbul temsilcisi, bu müsabakalarda da 8 gole engel olamadı.