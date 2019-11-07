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Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi j Grubu 4'üncü hafta maçında Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.

07.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:43 Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi j Grubu 4'üncü hafta maçında Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Liebenau Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

İki takımın 11'leri şu şekilde:

WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

 



Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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