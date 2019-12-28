Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Kasımpaşa maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Başakşehir Kasımpaşa maçı muhtemel 11 ler!

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Başakşehir Kasımpaşa maçı öncesi futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, Başakşehir Kasımpaşa maçı şifresiz mi, hangi kanalda ve Başakşehir Kasımpaşa maçı muhtemel 11 ler gibi konuları araştıran taraftırlar Başakşehir Kasımpaşa maçı hakemi kim gibi sorular sordu.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Kasımpaşa maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak ve maç beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Kasımpaşa maçı ücretli platform olan beIN SPORTS ekranlarında olacak.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11 LER?

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

ASIM YUSUF ÖZ(2. Yardımcı Hakem)

ŞEREF TAŞTAN(Dördüncü Hakem)

ALİ PALABIYIK(VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)