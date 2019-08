Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda etkinliği

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir Aliağa Kaymakamlığına atanan Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin için veda etkinliği düzenlendi.Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) tarafından Florya'da bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'ın yanı sıra çok sayıda iş adamı ve bürokrat katıldı.NEVBİAD Başkanlığı görevini de yürüten Tekin'e veda etkinliğinde konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, vedaların, en zor konuşmaların yapıldığı etkinlikler olduğunu belirterek, Tekin ile 20 yıl önce Kastamonu'da tanıştıklarını söyledi.Kendisinin Nevşehir Valisi olarak atanmasından sonra Tekin ile yollarının tekrar kesiştiğini dile getiren Aktaş, "İstanbul'da neye ihtiyacımız olsa bizler için koşturdu. Nevşehir'i, Nevşehirlileri hiç yalnız bırakmadı. Biz de bu vesileyle bugün yanında olmak istedik." dedi.Aktaş, Tekin'in çok kıymetli bir bürokrat ve devlet adamı olduğunu kaydederek, "Kendisi vatanına, memleketine hizmet aşkıyla dolu bir ağabeyimiz. Yolunun açık olmasını temenni ediyor, kendisi için sağlık mutluluk diliyorum." diye konuştu."Önemli olan devlete ve millete her zaman her yerde hizmet"İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise, yapılan bazı işlerin çok faydalı olduğunu ve hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, NEVBİAD'ın da böyle bir çok güzel şeylere vesile olduğunu söyledi.Memuriyette ömrün kararname, tayin konuşmakla geçtiğini dile getiren Çalışkan, önemli olanın, "devlete ve millete her zaman her yerde hizmet etmek olduğunu" ifade etti.Tekin'e yeni görev yerinde başarılar dileyen Çalışkan, Tekin'in bir isteği olması halinde ellerinden geleni her zaman yapacaklarını bildirdi."İstanbul'a sizler sayesinde kolay alıştım"İzmir Aliağa Kaymakamlığı görevine atanan Başakşehir Kaymakamı Tekin de 9 yıl 2 aydır İstanbul'da farklı görevlerde bulunduğunu belirterek, kısa süre içerisinde yeni görevine başlayacağını söyledi.İstanbul'a vali yardımcısı olarak 2010 Ağustos'ta tayin olduğunu anımsatan Tekin, daha önce Anadolu'da çok sayıda ilçede kaymakamlık, Bitlis'te ise vali yardımcılığı yaptığını anımsattı.Tekin, daha önce küçük ilçelerde görev yaptığı için İstanbul'a atandığında zorlanacağımı düşündüğünü kaydederek, ancak burada çok güzel insanlarla tanıştığını, bu sayede işlerinin kolaylaştığını anlattı.Meslek hayatına Haziran 1989'da Nevşehir'de kaymakam adayı olarak başladığını anımsatan Tekin, "Orada 3 yıllık görevden sonra Çankırı Şabanözü, Adana Feke, Elazığ Karakoçan, Kastamonu Tosya, Ankara Kazan ve Haymana ilçelerinde kaymakamlık yaptım. Arada Bitlis Vali Yardımcılığı görevinde de bulundum. İstanbul bana çok şey öğretti." dedi.Gecede, konuşmaların ardından Kaymakam Tekin'e günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.