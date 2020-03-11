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Başakşehir, Kopenhag maçına hazır

- Başakşehir, Kopenhag maçına hazır Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

11.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:08
Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
- Başakşehir , Kopenhag maçına hazır
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Okan Buruk'un da katıldığı 3 grup halinde top kapma çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Kopenhag maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

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