Başakşehir maçına İskoç hakem
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Başakşehir'in sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek.
10.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:48
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Başakşehir 'in sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak mücadelede William Collum'un yardımcılıklarını, Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicholas Walsh olacak.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Başakşehir maçına İskoç hakem
Etiketler : Futbol Federasyonu, Başakşehir, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Spor
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Spor
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Spor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Spor
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün