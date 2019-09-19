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Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

19.09.2019 20:49Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino üstlenecek.
Roma - Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'ler şu şekilde:
ROMA: Lopez; Kolarov - Jesus - Fazio - Spinazzola; Cristante - Diawara; Kluivert - Zaniolo - Pastore; Dzeko
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Clichy - Ponck - Mehmet Topal - Çaiçara; Mahmut - İrfan Can; Visça - Aleksic - Arda Turan; Gulbrandsen



Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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