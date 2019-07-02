02.07.2019 14:26
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Başakşehir, Muhammet Demir'i transfer etti

Başakşehir, Muhammet Demir

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir , geçtiğimiz sezon Sivasspor 'da forma giyen Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertliler, bonservisi elinde bulunan Muhammet Demir'i renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından transferi duyuran İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki golcü oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Başakşehir, Demir transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO 'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Son iki sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Muhammet Demir, geçen sene ligde 22 maçta forma giyip 4 gol 1 de asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Muhammet Demir , Başakşehir , Sivasspor , İstanbul , Spor

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