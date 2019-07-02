Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

Yeni transferler Aziz Behich, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Alican Özfesli, Cemali Sertel ve Fredrik Gulbrandsen antrenmanda yer aldı

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını, takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada yapılan maçla tamamlandı. Yeni transferler Aziz Behich, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Alican Özfesli, Cemali Sertel ve Fredrik Gulbrandsen de antrenmanda yer alırken, hafif sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Alexandru Epureanu takımdan ayrı çalıştı. Sezon sonu milli takım kamplarına giden oyuncular da antrenmana katılmazken, kaleci Volkan Babacan'ın da izinli olduğu öğrenildi.

Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Turuncu-lacivertli takım yurt dışı kamp etabını 8-20 Temmuz tarihleri arasında Salzburg'da yapacak.

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Antrenmandan detaylar