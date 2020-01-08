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Başakşehir pas çalıştı

Medipol Başakşehir, Antalya Belek'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.

08.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:04Başakşehir pas çalıştı
Medipol , 'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te devam eden Medipol Başakşehir'de gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yapıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turuncu-lacivertlilerde izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. - ANTALYA

Başakşehir, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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