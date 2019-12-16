Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonucunda İstanbul Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip ilk maçı Lizbon'da; rövanş karşılaşmasını ise İstanbul'da oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirildi. Eşleşmelerde ilk maçlar 20 Şubat 2020; rövanş mücadeleleri ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Wolverhampton - Espanyol
Sporting Lizbon - İstanbul Başakşehir
Getafe - Ajax
Bayer Leverkusen - Porto
Kopenhag - Celtic
Apoel - Basel
Cluj - Sevilla
Olimpiakos - Arsenal
Az Alkmaar - Lask Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets - Inter
Eintracht Frankfurt - Salzburg
Shakhtar Donetsk - Benfica
Wolfsburg - Malmö
Roma - Gent
Glasgow Rangers - Braga