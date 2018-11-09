09 Kasım 2018, 19:15
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Başakşehir, Rize'ye Pas Çalıştı

Başakşehir, Rize

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Başakşehir pas çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12.  haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını  tamamladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında,  teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen  antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas  çalışması yaptığı bildirildi.
  
Sakatlığı bulunan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan  Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Çaykur Rizespor,Başakşehir

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