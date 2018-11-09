Başakşehir, Rize'ye Pas Çalıştı

<div>Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.</div><div></div> <div>3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışması yaptığı bildirildi.</div> <div> </div><div>Sakatlığı bulunan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.</div>