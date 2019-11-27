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Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:51Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

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İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ - Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

MAHMUT VE UĞUR YOK

Turuncu lacivertli takımda Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana çıkmadı. İki isim de sakatlıkları nedeniyle Roma karşısında yer alamayacak.

Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamlarken, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.



Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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