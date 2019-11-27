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Başakşehir, Roma maçına hazır

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.11.2019 19:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:17Başakşehir, Roma maçına hazır

, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

MAHMUT VE UĞUR YOK

Turuncu lacivertli takımda Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana çıkmadı. İki isim de sakatlıkları nedeniyle Roma karşısında yer alamayacak.

Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamlarken, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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