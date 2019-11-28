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Başakşehir - Roma maçında anons!

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı statta anons yapıldı.

28.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:05Başakşehir - Roma maçında anons!
Medipol Başakşehir- karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı statta anons yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir - Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde İtalyan ekibi futbolcusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.
Saha kenarında tedavisi yapılan Pellegrini oyuna geri döndü.
(İHA)

Başakşehir, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

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