Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı.

Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı
19.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk-Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine Başakşehir Belediyesi tarafından çam ve sakura ağaçları dikildi.

Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan şehir hastanesinin ismi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanenin ismini açıklamasının ardından, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresindeki 15 dönümlük alanda çalışma başlatıldı.

Şehir Hastanesi'ne bini aşkın ağaç

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilisi peyzaj mimarı Özkan Özaslan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Talimatla birlikte alanda personelle ağaç dikimi yaptıklarını ifade eden Özaslan, 15 dönümlük alana binden fazla ağaç diktiklerini söyledi. Bu ağaçlardan bir kısmının çam, bir kısmının da sakura olduğunu vurguladı. Başakşehir Belediyesi'nin şehir hastanesi çevresine çam ve sakura ağaçları dikim çalışması, hastanenin resmi açılışı öncesi tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ’un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29’a yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Haberler››Güncel››Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Pozantı'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Türk bayrağı dağıttı - Haber 15:17: Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı - Haber 15:16: 30 yıl sonra 19 Mayıs'ta, atabarı oynadılar - Haber 15:16: Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı - Haber 15:16: Aksaray'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Haber 14:33: Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın - Haber 14:24: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi - Haber 13:09: Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir - Haberler 12:16: Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı - Magazin