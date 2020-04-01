"Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.
01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmez. Kampanyayı devlet yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yok" diye konuştu.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmez. Kampanyayı devlet yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yok" diye konuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Güncel