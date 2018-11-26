26 Kasım 2018, 22:11
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Başakşehir Seriye Bağladı! Göztepe'yi de Geçtiler: 2-0

Başakşehir Seriye Bağladı! Göztepe

Spor Toto Süper Ligde 13. haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Ligde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Maçın 9. dakikasında Visca'nın penaltısıyla öne geçen turuncu lacivertliler 73'te Bajic'in golüyle rahatladı. Göz-Göz'ü 2-0 ile geçen Başakşehir puanını 30'a çıkarıp en yakın rakibi Kasımpaşa'ya 5 puan fark attı.

BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR'U KONUK EDECEK

Önceki hafta Erzurumspor'a kaybeden sarı kırmızılılar ise 18 puanda kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Süper Ligin 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:11



YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN: oh ne güzel 4 buyukler birbirini yesin sende aralarindan siyril sampiyon ol o ne güzel yeyin bakalim nereye kadar gidecek
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CUMALİİ: Başakşehir, kollanırken, diğer büyükler lime lime doğranıyor, özellikle bjk ve gs,herşey apaçık ortada, fener desen kötü,başakşehirin arkasında kimlerin olduğunuda cümle alem biliyor, nereden geliyor bu değirmenin suyu acaba, seyirci yok o bu şuk yok, ama futbolculara verdiği paralar 4 büyüklerden aşağı değil fazla, biri açıklasın nereden geliyor bu yoğurdun bolluğu
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GALATASARAY: Fener ve Beşiktaş ta cacık yok.. Galatasaray ada bizden geçit yok dedi TFF...Ama , Biz , Galatasaray sak ,kenetlenip öncekiler gibi yine şampiyon olucaz
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SİYAH BEYAZ: BAŞAKŞEHİRE VERİN ŞU KUPAYIDA HERKES RAHATLASIN ARTIK 4-5 YILDIR Bİ VEREMEDİNİZ GİTTİ ZATEN İTTİRE KAKTIRA ŞAMPİYON YAPTILAR YA HELAL OLSUN
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