BAŞAKŞEHİR TEM'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU İSTANBUL DHA
Başakşehir 'de bir kamyon önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaraladı.
Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri Mevkii'nde saat 06.30 sıralarında Kazım Aydın yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Kazım Aydın aracın içinde sıkıştı. Diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise hemen aracı sağa çekip durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon kupasında sıkışan sürücü Kazım Aydın'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada hafif yaralanan diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
TEM'DE TRAFİK OLUŞTU
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Kazım Aydın'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aydın'a ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kaza sonrası her iki kamyon da çekicilerle yol kenarına alındı. Araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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Olayın meydana geldiği yer
Kazaya karışan kamyonlar
Kamyonda sıkışan sürücü
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Polisin önlemi
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Diğer kamyon sürücüsü ile röp
Trafikten görüntü
Kamyon sürücüsünün çıkarılması
Genel ve detaylar