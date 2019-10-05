Haberler » Güncel » Haber

Başakşehir tem yanyolda kaza sonrası kamyonet devrildi

BAŞAKŞEHİR'de arkasından gelen aracın çarptığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı.

05.10.2019 09:59Başakşehir tem yanyolda kaza sonrası kamyonet devrildi
BAŞAKŞEHİR'de arkasından gelen aracın çarptığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Altınşehir yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 06 YGY 64 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 59 TR 731 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yolda ters dönerek yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul

TEM Otoyolu, Altınşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:24 Hayırsever vatandaş 'veresiye defteri'ni satın aldı
14:23 Meb'den intihar eden suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama
14:22 Irak'ta Sünni liderden hükümete "istifa ve erken seçim" çağrısı
14:22 Dağ meyvesi alıç tezgahlarda yerini almaya başladı
14:22 Düzbağ'la şehrin su sıkıntısı kökten çözüldü!
14:21 Diyarbakır 42 yıldır 'acı haber' kupürü biriktiriyor
14:21 Türkülere konu olan üzümler koruma altına alınıyor