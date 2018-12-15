Başakşehir ve Galatasaraylı Taraftarlar Statta Yerlerini Almaya Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir
saat 19.00'da kendi sahasında Galatasaray
'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Medipol Başakşehir ve Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı 3'üncü İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'ndaki yerlerini almaya başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar stat çevresinde buluşarak yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaparken, Başakşehirli taraftarlar da sorunsuz şekilde stada ulaştı.
İstanbul,Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:50