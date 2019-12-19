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Başakşehir ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Başakşehir ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, 24 kilo 808 gram eroin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

19.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:02Başakşehir ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
ve 'de düzenlenen operasyonda, 24 kilo 808 gram eroin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü mobil park timi, Başakşehir'de bir araçtan uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan aracın sürücüsünün, Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi'ndeki bir site önünde uyuşturucu sattığı sırada operasyon düzenlendi. Sürücü Nadir B. (22) ile Eyüp A. (22) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde dörder gram eroin bulundu. Çalışmaların devamında şüpheli Nadir B. ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ferhat K. (34) Küçükçekmece'de, Sedat A. (28) ise Başakşehir'de yakalandı.
Ferhat K'nin İstasyon Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 24 kilo 800 gram eroin ile 2 hassas terazi ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece, Başakşehir, Güncel

Kaynak: AA

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