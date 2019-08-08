Başakşehir Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Pes etmeyecek bir anlayışımız var





UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 1-0'lık skorla mağlup olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, sonucu ve tur şansını değerlendirdi.

İrfan Saraloğlu, alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtirken, "İki etap ve iki konu var. İki tane güzide kulüp, birbirine yakın ülke ve takımları Şampiyonlar Ligi maçı yapıyor ve yönetim anlamında ciddi bir sorun var. Hakemin maalesef maçın son bölümünde ve gidişatında verdiği kararların adil olamadığını düşünüyorum. Maçın sonunda ve maçta yaptıkları maçın önüne geçti. Maç sonunda hem oyuncumuz hem de hocamızı atması manidar. Bilmenizde yarar var; koridorlarda neler olduğunu bilmiyorsunuz. Okan hoca 'hakeme futbol oynuyoruz diyor' hakem ise 'attım seni' diyor. Bizim oyuncumuz Chedjou 'ayıp sana' diyor ve hakem onu da attım diyor. Bu hata bize ne kadar zarar veriyorsa, futbola da o kadar zarar veriyor. İnanın Olympiakos takımına öyle davranılsa aynı konuşmayı yaparım. Olympiakos takımı gerçekten sahada kendisine yakışır, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyun oynadı. Kendi beceriyle maç kazandılar. Onların galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum iki ayaklı maçın birini kazandılar, bir maç daha var. Bizim için bir maç bitmiştir ve ikinci maç başlayacaktır. Önemli hazırlıklarımız olacak. Pes etmeyecek bir anlayışımız var. İkinci maçı bize yakışır şekilde oynayacağız. Bununla birlikte 10 kişi kalmamıza oyuncularımı ve oyuna giren oyuncularımızı tebrik ediyorum. Teknik olarak rakibin kalecisini aşamadık. Elimize geçirdiğimiz fırsatları değerlendiremedik, rakip kalecinin performansını göz ardı edemeyiz. Oyunun tamamı olmasa da çoğunluğu bizim kontrolümüz altında geçti. Kaleci o anlamda bizden daha şanlı ve etkindi. Sahada 11 kişi kalarak maç oynamak ve bitirmek istiyoruz" dedi.

"ARDA İKİNCİ MAÇTA OYNAYACAK"

Takımın önemli ismi Arda Turan'ın maç kadrosunda yer almamasıyla ilgili olarak da Saraloğlu, "İki maçlık bir planlama yaptık. Arda sakat değil, sakatlığı geçti. Sadece antrenman sayısı düşük ama performansı iyi. İkinci maç için hocamız onu uygun gördü, ikinci maçta bizimle birlikte olacak ve katkı vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"HAKEMİN YILDIRMA POLİTİKASI OYUNCULARIN SERT OYNAMASINI ÖNLEDİ"

Hakemin oyunu etkilediğine değinen Saraloğlu, "Oyuna fena başlamadık ilk 10-15 dakika maça iyi başladık. Rakibin toparlandığı anlar var. Pozisyon zenginliğimiz daha fazlaydı. Hakemin göstermiş olduğu yıldırma politikası oyuncularımızın daha sert oynamasını önledi. Biz 9 faul yaptık 4 sarı kart gördük ve bir de kırımız kart gördük. Rakip 15 faul yaptı ve 3 sarı kart var" şeklinde konuştu.

"MAHMUT'UN DURUM YARIN BELLİ OLACAK"

Takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin ikinci maçta olup olmaması ile ilgili olarak Saraloğlu, "Mahmut'un durumu yarın belli olacak. Bir burkulma söz konusu. Kimin oynayacağı konusunu konuşmak için çok erken" dedi.