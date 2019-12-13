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Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

13.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:55Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Medipol 'in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. Başakşehir'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.
HAFTANIN İLK 11'İNDE YER ALAN İSİMLER ŞÖYLE:
"Belec (Apoel), Young (Manchester United), Gnagnon (Rennes), Trauner (Lask), Clichy (Başakşehir), Saka (Arsenal), Bezus (Gent), Mata (Manchester United), Asano (Partizan), Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United)"
İHA)

Manchester United, Başakşehir, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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