Başakşehirli Elia'dan Ayrılık Sinyali

Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Elia, ülkesinde yayın yapan Voetbal International Dergisi'ne yaptığı açıklamada eski takımı Feyenoord'a dönüş sinyali verdi.

2015-2017 arasında Feyenoord'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu "Başakşehir'de mutluyum ancak Feyenoord kalbimde özel bir yere sahip. Başakşehir'le şampiyon olduktan sonra Feyenoord'a dönüp, Hollanda'ya gerçek Elia'nın kim olduğunu göstermek istiyorum" şekilinde konuştu.

Geçen sezon Başakşehir formasıyla 24 lig maçına çıkan ve 5 gol atan Elia, bu sezon geride kalan 12 haftada 7 kez sahaya çıkarken henüz skor katkısı vermedi. (Ajansspor)